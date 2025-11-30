TFF 1. Lig’in 15. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u konuk etti. Karşılaşmada ilk tehlikeli atak Bandırmaspor'dan geldi. 19'da Emirhan’ın ceza sahasına derinlemesine pasında topu kontrol eden Douglas Tanque, dönerek yaptığı vuruşta kaleci Alperen topu kornere çeldi. 24'te gole yaklaşan bu kez İstanbul ekibi oldu. Anziani’nin pasında sol çaprazdan hareketlenen Baran’ın dar açıdan vuruşunda kaleci Arda, sağına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. 26'da yine konuk takım tehlikeli geldi. Rakip yarı alanın ortasında topu alan Ndongala, yayı doğru hareketlenerek pasını sağ çaprazdaki Muhammed’e aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

57'de Bandırmaspor yine tehlikeli geldi. Ndongala topla ceza sahasına girdi. Sağına alarak yaptığı vuruşta savunma ayak koyarken top sağ tarafa açıldı. Mulumba pasını ceza yayı önündeki Emirhan’a verirken, bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 79'da Sarıyer penaltı kazandı. Hakem Reşat Onur Coşkunses, VAR uyarısıyla kenara geldi. Sarıyer’de Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vururken Bacuna’nın topa elle temasını tespit eden hakem Coşkunses, sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi. 83'te penaltıyı kullanan Regattin, Sarıyyer'i 1-0 öne geçirdi. Bandırmaspor 85'te beraberliği yaklaştı. Ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Bacuna’nın plase vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti. 87'de hızlı gelişen Sarıyer atağında Oğuzhan Yılmaz pasını Anziani’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı sağından yaptığı vuruşta kaleci Arda topu kornere çeldi. Karşılaşma 1-0 Sarıyer'in üstünlüğüyle bitti.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 14 yaparak 13 puanlı Manisa FK'yi geçti ve bu sezon ilk kez küme düşme bölgesinin dışına çıktı. 7 hafta sonra ilk kez kaybeden Bandırmaspor ise 23 puanda ve 9. sırada yer alıyor.