Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi tüm ülkede heyecanla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, evinde oynayacağı mücadeleyi kazanması halinde, Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturacak. Sarı-kırmızılılar ise rakibini mağlup etmesi halinde puan farkını 4'e çıkaracak.

Bu mücadeleye kısa bir süre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e özel bir davet yaptı.

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a ret! - Resim : 2

SADETTİN SARAN'IN DAVETİNE DURSUN ÖZBEK'TEN OLUMSUZ YANIT

HT Spor'da yer alan habere göre: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti. Ancak, Özbek'in derbi izlememe uğuru nedeniyle Saran'ın teklifini nazikçe geri çevirdiği aktarıldı.

