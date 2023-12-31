Sarıyer'de bir kadının otomobilin içinde darp edildiği anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İHA
Sarıyer'de bir kadının otomobilin içinde darp edildiği anlar kameraya yansıdı
Sarıyer'de seyir halindeki otomobilin içinde bulunan kadın darp edildi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak mahallesinde geçtiğimiz gün trafikte seyir halindeki 34 CRT 862 plakalı aracın erkek sürücüsü yan koltukta bulunan kadını dakikalarca darp etti.

Erkeğin yumruklarının ve tokatlarının saldırısına uğrayan kadının şiddete uğradığı anlar trafikteki seyir halindeki başka bir araç sürücüsün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadının darp edildiği anlar ve olay kayda alan araç sürücüsünün olayı polise ihbarda bulunduğu anlar yer aldı.

Öte yandan, saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü.

Son Haberler
Gazinoda Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalandı Gündem
Gazinoda Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalandı
Zeugma’da hedef 600 bin Kültür Sanat
Zeugma’da hedef 600 bin
Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti Dünya
Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti
Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor?
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı Dünya
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı Dünya
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı
Balıkesir’de traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor Gündem
Balıkesir’de traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor