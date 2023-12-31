Sarıyer'de bir kadının otomobilin içinde darp edildiği anlar kameraya yansıdı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak mahallesinde geçtiğimiz gün trafikte seyir halindeki 34 CRT 862 plakalı aracın erkek sürücüsü yan koltukta bulunan kadını dakikalarca darp etti.
Erkeğin yumruklarının ve tokatlarının saldırısına uğrayan kadının şiddete uğradığı anlar trafikteki seyir halindeki başka bir araç sürücüsün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kadının darp edildiği anlar ve olay kayda alan araç sürücüsünün olayı polise ihbarda bulunduğu anlar yer aldı.
Öte yandan, saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü.