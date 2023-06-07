Sarıyer'de Sırp çete tarafından işlenen cinayetin davasına başlandı. Savunmayı Ersen Şen yaptı

Mijanoviç'in Sarıyer'deki bir restoranda kaçırıldığı ve Uskumruköy'deki bir villada işkence gördükten sonra 10 Kasım 2020'de öldürüldüğü iddia ediliyor.

Cesedinin villanın arkasına gömüldüğü ancak daha sonra başka bir yere taşındığı belirtiliyor.

Mahkeme, Mijanoviç'i kaçırdığı öne sürülen restoranın sahibi Hakan Kaptan'ın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

VİLLANIN SAHİBİ BOJANİC: "YOK OLMASIYLA HİÇ İLGİM YOK"

DHA'nın haberine göre; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bululan Radoje Zivkovic Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuklu sanıklar Zeljko Bojanic, Hakan Kaptan ile başka suçtan ev hapsinde bulunan Milan Vujotic de duruşmaya katıldı. Duruşmada savunması alınan villanın sahibi Zeljko Bojanic, Karadağ vatandaşı olduğunu ve Türkiye'ye yaşamak amacıyla geldiğini söyleyerek, "2009'da Sırbistan'a gittim. Cinayetle hiçbir ilişkim yok. Kimseyi kaçırmayı, öldürmeyi düşünmedim. Öldürülen kişi bahçeme gömülmüş. Benim evime hiç gelmedi. Yok olmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok. 7 aydır tutukluyum" dedi.

SAVUNMAYI ERSEN ŞEN YAPTI

Bojanic'in avukatı Ersan Şen, "Sulh cezadaki savcıda somut bir delil yok. Üç gün kazmışlar. Şahsın evini mahvetmişler, mülkiyet hakkı ihlal edilmiş. Bugün bu dava bitmeyecekse biz tahliye talep ediyoruz. Risto hukuken ölü kabul edilip tıbben sağ olup olmadığı bilinemiyorsa bu şahıs öldü kabul edilemez. Bugüne kadar herhangi bir delil oldu mu şahsın öldüğünü gösteren? Tahliyesi elzemdir" diye konuştu.

RADOJE ZİVKOVİC: "CİNAYETLE ALAKAM YOK"

Daha sonra savunması alınan sanık Radoje Zivkovic ise kendisine ait flaş bellekte Risto Mijanovic'nin işkenceye uğradığı görüntüleri bulunduğunun sorulması üzerine "O flaş belleği avukat verdi. Karadağ'daki dava için. Onlarla hiçbir ilişkim yok. Cinayetle hiçbir ilgi ve alakam yok. Kimseyi kaçırmadım, işkence etmedim ve öldürmedim. Ölen Risto'yu tanımıyorum. Milan dışında bu dosyadaki sanıkları tanımıyorum. Villanın sahibi Zeljko'yu da tanımıyorum" dedi. Hakimin, dijital materyallerinin ve cep telefonunun şifresini sorması üzerine Zivkovic, "Şifreleri unuttum bilsem söylerdim. Suçsuzum" dedi. Sanıklardan Milan Vujotic ise "Buradaki sanıklarla hiçbir ilişkim yok, tanımıyorum. Ölen Risto'yu da tanımazdım. Suç işlemedim, bilmiyorum neden buradayım. Öldürülen kişi ortadan kaybolduğunda İspanya'daydım. Hem psikolojik, hem fizyolojik sağlık durumum iyi değil. 9 aydır ev hapsindeyim" dedi.

Sanık Hakan Kaptan ise sanık Zeljcko'yu Boris diye bildiklerini ve restoranında haftanın 4-5 günü gelip hatırı sayılır para harcayan bir müşterisi olduğunu belirtti. Kaptan, hakimin Zeljcko'nun internet, elektrik gibi aboneliklerini neden üzerine aldığını sorması üzerine "O üzerine abonelikleri alamadığını söyleyince yardım etmek istedim. Bana ayda 4-5 bin lira veriyordu, ben de abonelik ücretlerini ödüyordum. Ama kendi faturalarımla karışmaya başlayınca geçen sene abonelikleri çıkardım" dedi.

RESTORAN SAHİBİNE TAHLİYE

Duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Risto Mijanoviç'n kaçırıldığı iddia edilen restoranın sahibi Hakan Kaptan'ın yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.