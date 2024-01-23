Şarj aletinin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: İHA
Şarj aletinin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri, yaptıkları arama esnasında şarj aletinin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle takip ettikleri E.T. isimli şahsı suçüstü yakaladı. İlçeye motosikletiyle geldiği belirlenen şahsın, motosikletinde yapılan aramada, cep telefonu şarj aletinin içinde saklanmış, satışa hazır 10 paket kokain ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrasında, E.T.’nin evinde yapılan aramada 588 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan E.T. ve ev arkadaşı E.D. hakkında işlem başlatıldı ve 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan E.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.T. ise tutuklandı.

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