Şarjda bırakılan telefon alev aldı: Anne ve 4 çocuğu faciadan döndü

Kaynak: İHA
Şarjda bırakılan telefon alev aldı: Anne ve 4 çocuğu faciadan döndü
Diyarbakır Bağlar’da bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’ndeki bir apartmanda oturan 30 yaşındaki Ruken K., telefonunu şarja taktıktan sonra uykuya daldı.

Anne ile çocukları Umut K. (11), Buse K. (9), Onur K. (7) ve Hasret K. (3), telefon bataryasının patlaması sonucu çıkan yangınla uyandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve çocuklara oksijen takviyesi verdi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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