Şarjda bırakılan telefon alev aldı: Anne ve 4 çocuğu faciadan döndü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’ndeki bir apartmanda oturan 30 yaşındaki Ruken K., telefonunu şarja taktıktan sonra uykuya daldı.
Anne ile çocukları Umut K. (11), Buse K. (9), Onur K. (7) ve Hasret K. (3), telefon bataryasının patlaması sonucu çıkan yangınla uyandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve çocuklara oksijen takviyesi verdi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.
Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.