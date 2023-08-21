Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın

iPhone kullanıcıları çoğu zaman şarjının çabuk bitiyor olmasından şikayet eder ancak bir ayarların kapatılmasının ardından bataryanın daha uzun süre gittiği ortaya çıktı.

Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre; iPhone pilinizi geliştirmenin, kullanım şeklinizi değiştirmenizi gerektirmeyen başka bir yararlı yolu daha var. Her şey, telefonunuzun Wi-Fi ayarlarını nasıl yapılandırdığınıza bağlı.

Bazı ayarlar açık kablosuz ağları arayabilir ve hatta kullanılabilir olduğunda sizi bilgilendirebilir. Bu ayar, açık Wi-Fi ağlarına kolayca bağlanmanıza izin verir, ancak büyük bir dezavantajı vardır; telefonunuzun gün boyunca sürekli olarak bu açık ağları aramasına neden olur. Bu da pil tüketimini hızlandırır. Pilinizi çok hızlı tüketmeyecek olsa da, Ağlara Katılmadan Sor özelliğini kullanmak pilinizi biraz tüketebilir. Zaten günün çoğunu telefonunuzun ekranı açıkken geçiren bir kullanıcıysanız pil ömrünüzü 5 dakika dahi olsa artıracak bilgiler sizin için değerlidir.

Güç tasarrufu yapmak ve iPhone pilinizi iyileştirmek için bunu kapatabilirsiniz.

Ağlara Katılmadan Sor özelliğini kapatmak için:

Telefonunuzun Ayarlar uygulamasına girin.

Menüden Wi-Fi seçeneğine tıklayın.

Diğer ağlar menüsünün altındaki Ağlara Katılmadan Sor seçeneğine tıklayın.

Açılan menüden “Kapalı” seçeneğine tıklayın.

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