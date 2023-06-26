Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi

Reklam anlaşmalarından 6 milyon liraya kazanan şarkıcı Ece Seçkin sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Tanga bikinisini giyip kıvrımlarını sergileyen Ece Seçkin hayranlarından tam not aldı.

1/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 1

Uzun zamandır İdiyopatik Alerji hastalığıyla mücadele eden Ece Seçkin sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkan bir isim. Şarkıcı reklam anlaşmalarıyla paraya para demezken açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

2/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 2

Hastalığının iyi durumda olduğunu açıklayan Seçkin de tatil sezonunu açan ünlüler arasında.

3/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 3

Bahçesinde keyifli bir gün geçiren Ece Seçkin tanga bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi.

4/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 4

Şarkıcı pozlarına "Her anlamda Latin" notunu ekledi.

5/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 5

Ece Seçkin'e "Çok güzelsin", "Latin sözünün hakkını verdin" yorumları geldi.

6/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 6
7/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 7
8/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 8
9/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 9
10/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 10
11/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 11
12/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 12
13/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 13
14/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 14
15/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 15
16/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 16
17/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 17
18/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 18
19/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 19
20/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 20
21/21
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi 21
Bunlar da İlginizi Çekebilir
'Süper Baba' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı
'Süper Baba' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı
'Kayınvalide fantezisi' Esra Ezmeci'yi şoke etti
'Kayınvalide fantezisi' Esra Ezmeci'yi şoke etti
Ünlü oyuncu Denize Richards Onlyfans hesabı açtı. Aylık geliri 2 milyon doları aştı
Ünlü oyuncu Denize Richards Onlyfans hesabı açtı. Aylık geliri 2 milyon doları aştı
Oyuncu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani bebekleri için Fas'ta geleneksel düğün yaptı. Anneyi salona tahtla getirdiler
Oyuncu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani bebekleri için Fas'ta geleneksel düğün yaptı. Anneyi salona tahtla getirdiler
Ünlü oyuncu Ege Kökenli 'Merhaba Yaz' pozlarıyla nefes kesti
Ünlü oyuncu Ege Kökenli 'Merhaba Yaz' pozlarıyla nefes kesti
Fenomen Yaren Alaca jakuzinin içinde yine çok iddialı.
Fenomen Yaren Alaca jakuzinin içinde yine çok iddialı.