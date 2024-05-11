Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi

Nicholas Galitzine, İngiliz GQ ile yakın zamanda yaptığı bir röportajında, Anne Hathaway'in , Michael Showalter'ın yönettiği ateşli aşk filminin çekimlerini tamamladıktan sonra kendisine benzersiz ve düşünceli bir hediye verdiğini açıkladı .
29 yaşındaki Galitzine, "Çok sevişme sahnemiz vardı. Çoğu zaman yakınlık koordinatörümüz gelip bize bir Listerine şeridi (sakız) verirdi. Biz de bunları o kadar çok kullandık ki Hathaway, Listerine'in bir tablosunu sipariş etme nezaketinde bulundu." dedi.
Galitzine, "Hediyeyi dairemde asılı tutuyorum. Ve her gördüğümde o filmi düşünüyorum" diyerek espri yaptı.
Robinne Lee'nin 2017 yılında çıkan aynı adlı romanından uyarlanan The Idea of You , aşk hikayesiyle, özellikle de Galitzine ile Hathaway (41) arasındaki kimyayla izleyicileri büyüledi.
Film, kocası Daniel'den ( Reid Scott ) boşanmasının ardından 40 yaşındaki bir anne ve sanat galerisi sahibi olan Solène Marchand'ı (Hathaway) konu alıyor.
16 yaşındaki kızı Izzy'yi (Ella Rubin) Coachella'ya götürdüğünde işler tersine döner ve erkek grubu August Moon'un başrol oyuncusu olan pop yıldızı Hayes Campbell (Galitzine) ile bağlantı kurar.
Solène , kendisinin tamamen yeni bir yanını keşfeder. Solène, bir ünlüyle çıkmanın getirdiği müdahaleci ilginin yanı sıra, hem halkın gözünde hem de kendi kişisel çevresinde aralarındaki yaş farkı nedeniyle sorunlar yaşar.
Özellikle sanat, ilişkilerinde büyük bir rol oynuyor. Hayes, Solène'in galerisindeki tüm parçaları filmin başlangıcına yakın bir zamanda onu etkilemek amacıyla satın alıyor.
Filmin Mart ayındaki SXSW galasında Hathaway, "Filmin başında karakter. O maceraya atılmaktan gerçekten korkuyordu çünkü eski kocasıyla çok zorlu bir deneyim yaşamıştı." dedi.
The Idea of You artık Prime Video'da yayınlanıyor.