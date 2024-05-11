Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi

29 yaşındaki Galitzine, "Çok sevişme sahnemiz vardı. Çoğu zaman yakınlık koordinatörümüz gelip bize bir Listerine şeridi (sakız) verirdi. Biz de bunları o kadar çok kullandık ki Hathaway, Listerine'in bir tablosunu sipariş etme nezaketinde bulundu." dedi.