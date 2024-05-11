Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi

Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü oyuncu Anne Hathaway, The Idea of You filmindeki partneri Nicholas Galitzine’ye filmdeki öpüşme sahnelerini hatırlatacak bir hediye verdi.
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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 1

Nicholas Galitzine, İngiliz GQ ile yakın zamanda yaptığı bir röportajında, Anne Hathaway'in , Michael Showalter'ın yönettiği ateşli aşk filminin çekimlerini tamamladıktan sonra kendisine benzersiz ve düşünceli bir hediye verdiğini açıkladı .

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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 2

29 yaşındaki Galitzine, "Çok sevişme sahnemiz vardı. Çoğu zaman yakınlık koordinatörümüz gelip bize bir Listerine şeridi (sakız) verirdi. Biz de bunları o kadar çok kullandık ki Hathaway, Listerine'in bir tablosunu sipariş etme nezaketinde bulundu." dedi.

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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 3

Galitzine, "Hediyeyi dairemde asılı tutuyorum. Ve her gördüğümde o filmi düşünüyorum" diyerek espri yaptı.

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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 4

Robinne Lee'nin 2017 yılında çıkan aynı adlı romanından uyarlanan The Idea of ​​You , aşk hikayesiyle, özellikle de Galitzine ile Hathaway (41) arasındaki kimyayla izleyicileri büyüledi.

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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 5

Film, kocası Daniel'den ( Reid Scott ) boşanmasının ardından 40 yaşındaki bir anne ve sanat galerisi sahibi olan Solène Marchand'ı (Hathaway) konu alıyor.

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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 6

16 yaşındaki kızı Izzy'yi (Ella Rubin) Coachella'ya götürdüğünde işler tersine döner ve erkek grubu August Moon'un başrol oyuncusu olan pop yıldızı Hayes Campbell (Galitzine) ile bağlantı kurar.

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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 7

Solène , kendisinin tamamen yeni bir yanını keşfeder. Solène, bir ünlüyle çıkmanın getirdiği müdahaleci ilginin yanı sıra, hem halkın gözünde hem de kendi kişisel çevresinde aralarındaki yaş farkı nedeniyle sorunlar yaşar.

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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 8

Özellikle sanat, ilişkilerinde büyük bir rol oynuyor. Hayes, Solène'in galerisindeki tüm parçaları filmin başlangıcına yakın bir zamanda onu etkilemek amacıyla satın alıyor.

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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 9

Filmin Mart ayındaki SXSW galasında Hathaway, "Filmin başında karakter. O maceraya atılmaktan gerçekten korkuyordu çünkü eski kocasıyla çok zorlu bir deneyim yaşamıştı." dedi.

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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 10

The Idea of ​​You artık Prime Video'da yayınlanıyor.

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Ünlü oyuncudan partnerine öpüşme hediyesi 11
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