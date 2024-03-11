Şarkıcı Göksel olmayan konserden sadece avans aldığını açıkladı! Skandalı Göksel'in kendisi açıkladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın geçen pazar günü divan kurulu toplantısında açıkladıklarının yankısı sürüyor. Yankı uyandıran açıklamalardan biri de Başkan Arat'ın, şarkıcı Göksel'in statta gerçekleşmeyen konseri oldu.

Başkan Arat, 2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı, "Enteresan bir konserimiz var. Göksel konseri... Kulüpte bir şirket var Gergedan yapım diye. Kulübün içinden oluşuyor bu kişiler. 1 milyar 950 milyonluk bir fatura kesiliyor. Parasının %80'i falan tahsil ediliyor. Sanatçıya verilen parayı öğrendik, inanamazsınız. Konser de yapılmadı." ifadelerini kullandı.

"BUHAR OLAN KISMI BEN DE MERAK ETMEKTEYİM"

Sanatçı Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Hasan Arat’ın açıkladığı rakamın konserimizle ilgili kısmından tarafımıza sadece avans ödemesi yapılarak söz konusu konser ileri bir tarihe ertelenmiştir. Buhar olan kısmı ben de merak etmekteyim… Koyu Beşiktaş’lı bir ailenin kızı olarak kulübümüzün her zaman yanındayım." dedi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Gerdegan Yapım'ın sahibi Cengiz Şahin, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı ve Hasan Arat'ın açıklamalarına karşın suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.