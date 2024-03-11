Galatasaraylı Can Çobanoğlu'nun Beşiktaş ile ne ilgisinin olduğu ortaya çıktı! 1 milyon 900 binlik olmayan konserin şirketini savundu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat, geçen pazar günü divan kurulu toplantısında açıkladıklarıyla büyük yankı uyandırdı.

Yankı uyandıran açıklamalardan biri de Başkan Arat'ın, şarkıcı Göksel'in statta gerçekleşmeyen konseriyle ilgili yaptığı açıklama oldu.

Başkan Arat, 2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı, "Enteresan bir konserimiz var. Göksel konseri... Kulüpte bir şirket var Gergedan yapım diye. Kulübün içinden oluşuyor bu kişiler. 1 milyar 950 milyonluk bir fatura kesiliyor. Parasının %80'i falan tahsil ediliyor. Sanatçıya verilen parayı öğrendik, inanamazsınız. Konser de yapılmadı." ifadelerini kullandı.

SANATÇI GÖKSEL DE AÇIKLAMA YAPTI

Sanatçı Göksel de Hasan Arat’ın sözlerine "Sayın Hasan Arat’ın açıkladığı rakamın konserimizle ilgili kısmından tarafımıza sadece avans ödemesi yapılarak söz konusu konser ileri bir tarihe ertelenmiştir. Buhar olan kısmı ben de merak etmekteyim… Koyu Beşiktaş’lı bir ailenin kızı olarak kulübümüzün her zaman yanındayım." yanıtını verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Gerdegan Yapım'ın sahibi Cengiz Şahin, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı ve Hasan Arat'ın açıklamalarına karşın suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN DANIŞMANI CAN ÇOBANOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ

Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yönetiminde başkan danışmanlığı yapan Galatasaray Divan Kurulu üyesi Can Çobanoğlu’nun Gergedan Yapım’ın açıklamasını, şahsi hesabından paylaşması Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

"BU İŞTEN SENİN ÇIKARIN NEDİR" TEPKİSİ

Beşiktaşlılar, Çobanoğlu’na “Bu işten senin çıkarın nedir?”, “Beşiktaşlılara HESAP VERECEKSİNİZ!” diyerek sert tepki gösterdi.

Çobanoğlu, kulüpte görev aldığı sırada uzaktan da olsa Ahmet Nur Çebi'ye danışmanlık yapmış, kulüp açıklamalarının çoğunun yazımında etkin rol oynamıştı.

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