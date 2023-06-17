Şarkıcı Göksel'in klip tarzını görenlerin ağzı açık kaldı

Ünlü isim Göksel şarkıları ile sık sık adından söz ettiriyor. Yeni şarkısını sevenleriyle buluşturan sevilen ismin son halini görenler çok şaşırdı. Adeta eriyen Göksel’in göğüs dekolteli pozları ve iddialı tarzı nefes kesti.

Şarkıcı Göksel'in klip tarzını görenlerin ağzı açık kaldı

Uzaktan, Bi seni Konuşurum, Karar Verdim gibi birçok sevilen şarkıya imza atan Göksel yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.

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Klibinde iddialı tarzı dikkat çeken Göksel'in son halini görenler çok şaşırdı.

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Kilo veren Göksel’in dekolteli pozlarına ise beğeni yağdı. Klibinde iddialı kıyafetler tercih eden ünlü isim göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

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Göksel'in pozlarına takipçileri "Çok zayıflamışsınız", "Taş bebek", "Olaysın"," Fotoğraflar harika olmuş", "Bambaşkasın" yorumlarında bulundu.

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