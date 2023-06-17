Şarkıcı Göksel'in klip tarzını görenlerin ağzı açık kaldı

Ünlü isim Göksel şarkıları ile sık sık adından söz ettiriyor. Yeni şarkısını sevenleriyle buluşturan sevilen ismin son halini görenler çok şaşırdı. Adeta eriyen Göksel’in göğüs dekolteli pozları ve iddialı tarzı nefes kesti.