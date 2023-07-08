Göksel'in konserinde akılalmaz kaza

Editör: Ersoy ÖZDEM

Göksel, aylar öncesinden duyurduğu sezonun ikinci Harbiye konseri için uzun bir hazırlık dönemi geçirdi.

Konser günü Göksel hayranları Harbiye’yi hınca hınç doldurdu ve sevilen sanatçıyı büyük bir coşkuyla karşıladılar.

Farklı dokunuşlara sahip özel sahne tasarımıyla şarkılarını söyleyen Göksel, 3 saate yakın güçlü ve eşsiz performansıyla seyircisini büyüledi.

Mavi pullu, sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle konserine başlayan Göksel, ikinci bölümde kapişonlu gümüş renkli giydiği tulumla, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Harbiye'yi dolduran binlerce Göksel hayranı her şarkıda dev bir koro halinde eşlik ettiler.

Şarkıcının konserinde başında ise talihsiz bir kaza meydana geldi. Sahnenin ön tarafından oturan iki kişi, soğuk havai fişek yüzünden yaralandı.

Bir kişinin eline gelirken, diğer kişinin ise kafasına isabet ettiği öğrenildi. İki vatandaş hemen ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan kişilere dikiş atıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.