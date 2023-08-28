Şarkıcı Kalben sahnede kendinden geçti

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Kalben, son konserinde dans ederken kendinden geçti. Şarkıcı, sahnede hem çılgınlar gibi dans etti hem de şarkısını söyleyerek performansıyla alkış topladı.

Şarkıcı Kalben sahnede kendinden geçti

Editör: Osmancan EROK

Kendine has yorumuyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Kalben, zaman zaman sahne performanslarıyla adından söz ettiriyor. Kalben son konserinde de şarkı söylerken çılgınlar gibi dans etti. Şarkıcının dans performansını izleyenler ise pek anlam veremedi.

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BEĞENEN DE VAR BEĞENMEYEN DE

Şarkılarını söylerken kendisini fena kaptıran Kalben, sahnede bir sağa bir sola zıplayarak dans etti. PopBizde'de yayınlanan videoda şarkıcının ne tür dans ettiğini kimse anlayamadı.

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Kalben'in dans ettiği videoyu gören kullanıcıların bazıları "İçinden geldiği gibi dans etmiş" derken bazıları da "5 yaşındaki çocuğuma istediği oyuncağı almayınca böyle yapıyor" yorumunu yaptı.

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