Van'da fırtına çatıları uçurdu

Van’da öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle ilçedeki Alaattin Sucular İlkokulu'nun ve bazı binaların çatıları uçtu.

Çatıdan kopan parçalar araçların üstüne düşerken, düşen parçalar nedeniyle hasar meydana geldi. Vatandaşların haber vermesi sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri okulun etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken Bazı elektrik telleri de fırtınadan zarar gördü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.