Kalben hayatının aşkını çöpçatanlık sitesinde arıyor

Kalben, 2016 yılında evlendiği Berkant Ali İncesaraç ile 2018'de yollarını ayırmıştı. Uzun süredir kalbinde biri olmayan şarkıcının bir çöpçatanlık sitesine üye olduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Dünya çapında milyonlarca insanın kullandığı bu uygulamada yer alan Kalben, kendi resimlerini de paylaştı. Böylece uygulamada mavi rozet de aldı.

KADINLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN

Uygulamaya yüklenen fotoğraflar ile program açıldığında kamerada görünen yüzler eşleşince kullanıcılar onaylanmış oluyor.

Kalben de bu uygulamadan geçti. Ünlü olmasına rağmen kimliğini gizlemek istemeyen şarkıcıya, karşı cinsten mesaj gelmiyor. Bu uygulamada ilk mesajı sadece kadınlar atabiliyor ve böylece kadınların güvenliği de sağlanmış oluyor.

