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  • 1999 depremini çok zor unuttuğunu söyleyen şarkıcı Pınar Aylin: Bu yas uzun sürecek gün birlik olma günü...

1999 depremini çok zor unuttuğunu söyleyen şarkıcı Pınar Aylin: Bu yas uzun sürecek gün birlik olma günü...

Şarkıcı Pınar Aylin, annesi Hülya Aylin ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Depremle ilgili konuşan şarkıcı, "Türk milleti Kurtuluş Savaşı ruhuna bürünürse, biz bunun altından kalkarız inşallah" dedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 19:00
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Şarkıcı Pınar Aylin ''bu depremin benzeri emsali yok .Gün birlik olma günü'' dedi

1999 depremini çok zor unuttuğunu söyleyen şarkıcı Pınar Aylin: Bu yas uzun sürecek gün birlik olma günü...
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Şarkıcı Pınar Aylin, annesi Hülya Aylin ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.Depremle ilgili konuşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yas uzun sürecek, birkaç günle geçmez. Herkesin acısını yaşama şekli başkadır. Ben kabuğuma çekilip, sessiz kalmayı tercih ederim.

Elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Milletçe Allah yardımcımız olsun. Gün birlik olma günü...

Didişme ve dövüşme yerine, destek olma zamanı. En çok sevgiye ihtiyacımızın olduğu dönem... Güçlü olmamız gerekiyor. Türk milleti Kurtuluş Savaşı ruhuna bürünürse, biz bunun altından kalkarız inşallah"

17 Ağustos 1999 depremine İstanbul'da yakalandığını söyleyen Aylin, "O acı hepimizde ağır travma yaşattı.O korku çok zor geçti. Deprem anında uyanıktım. O alttan gelen ses bende hiç gitmedi. Allah beterinden saklasın. Ama bu depremin benzeri ve emsali yok" diye konuştu.

 

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