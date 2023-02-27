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Deprem bölgesine 98 gönüllü sağlık çalışanı daha gitti  

Samsun'dan 98 sağlık çalışanı, gönüllü olarak deprem bölgelerinden biri olan Adıyaman'a gitti. 

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 20:59
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Deprem bölgesine 98 gönüllü sağlık çalışanı daha gitti  

Deprem bölgesine 98 gönüllü sağlık çalışanı daha gitti  
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin akabinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık çalışanları, gruplar halinde deprem bölgesine gönderiliyor.

Şu ana kadar üç farklı grup olmak üzere toplamda 600'e yakın sağlık çalışanının görev yaptığı deprem bölgesine gitmek üzere yeni bir grup daha yola çıktı. 98 sağlık çalışanı, Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan Adıyaman'a uğurlandı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, "Omuz omuza hep daha güçlüyüz. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı. (İHA)

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