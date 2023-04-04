Haluk Levent siyasete mi giriyor. Hakkındaki iddialara yanıt verdi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son zamanlarda AHBAP Derneği üzerinden yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent, bir yandan da kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermekle uğraşıyor.

Sürekli olarak siyasete gireceği yönünde haberlerle gündeme gelen Haluk Levent son olarak ortaya atılan böylesi bir iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Levent şunları yazdı:

"Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Yıllarca yazdım.

Olmadı olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize."