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Haluk Levent siyasete mi giriyor. Hakkındaki iddialara yanıt verdi

Depremzedelere, başkanı olduğu AHBAP Derneği üzerinden yardımlarda bulunmaya devam eden Haluk Levent, hakkında ortaya atılan 'siyasete giriyor' iddialarına açıklık getirdi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 22:35
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Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent siyasete gireceği iddialarına yanıt verdi

Haluk Levent siyasete mi giriyor. Hakkındaki iddialara yanıt verdi
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son zamanlarda AHBAP Derneği üzerinden yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent, bir yandan da kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermekle uğraşıyor.

Sürekli olarak siyasete gireceği yönünde haberlerle gündeme gelen Haluk Levent son olarak ortaya atılan böylesi bir iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Levent şunları yazdı:

"Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Yıllarca yazdım. 
Olmadı olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize."

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