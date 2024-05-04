Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı. Zayıf haliyle dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Zara sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Çocuk yaşta üne kavuşan Zara gerçek ismiyle Neşe Yılmaz son zamanlarda şarkılarının yanı sıra fiziksel değişimi ile de gündem oluyor.

Verdiği kilolarla olay olan ünlü şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından spor yaptığı bir fotoğrafı paylaştı.

Spor salonunda yaptığı paylaşımda, “Spordan sonra bir mutluluk geliyor” diyen Zara, “Ay omuzum ağrıyor, ay kolum ağrıyor” cümleleri kasları çalıştırınca bitiyor. Koşa koşa gitmeli spora, canım Yıldız Tilbe’nin dediği gibi bir odadan öbürüne geçerken yoruluyoruz zaten. Ve Teoman’ın dediği gibi “spor hocaları yormasınlar bizi spor yaptırırken” ifadelerini kullandı.

Zara’nın fit vücudu ve zayıflığı takipçilerinin dikkat çekti. Şarkıcının paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.