Şarkıcı Zara'dan estetik itirafı. 'Kimse yalan söylemesin'

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Zara, konserinden önce gazetecilerle bir araya geldi.
Çarpıcı açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, ünlülerin estetik yaptırması ve bazı hemcinslerinin yaptırdıkları estetikleri yalanlamasıyla ilgili konuştu.
“HEPİMİZDE VAR”
Erkek sanatçıların bazılarında estetiğin güzel durduğunu ama bazılarına hiç yakışmadığını söyleyen Zara, yaptırdığı estetik operasyonlarını inkar eden hemcinsleri için de; “Arkadaşlar, kimse yalan söylemesin. Tiyatrocu ve oyuncuları dışarıda tutuyorum, onların dışında hepimizde estetik var. Çıkıp, 'Yok' demesinler” dedi.