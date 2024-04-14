Şarkıcı Zara'dan estetik itirafı. 'Kimse yalan söylemesin'

Kaynak: Habertürk
Şarkıcı Zara'dan estetik itirafı. 'Kimse yalan söylemesin'
Şarkıcı Zara, ünlü sanatçıların estetik yaptırması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaptırdıkları estetik operasyonlarını inkar eden bazı ünlü sanatçılarla ilgili ise; “Kimse yalan söylemesin” dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Zara, konserinden önce gazetecilerle bir araya geldi.

Çarpıcı açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, ünlülerin estetik yaptırması ve bazı hemcinslerinin yaptırdıkları estetikleri yalanlamasıyla ilgili konuştu.

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“HEPİMİZDE VAR”

Erkek sanatçıların bazılarında estetiğin güzel durduğunu ama bazılarına hiç yakışmadığını söyleyen Zara, yaptırdığı estetik operasyonlarını inkar eden hemcinsleri için de; “Arkadaşlar, kimse yalan söylemesin. Tiyatrocu ve oyuncuları dışarıda tutuyorum, onların dışında hepimizde estetik var. Çıkıp, 'Yok' demesinler” dedi.

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