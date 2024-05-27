Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişi rekoru

Kaynak: AA
Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişi rekoru

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 26 Mayıs'ta Sarp Sınır Kapısı'ndan toplam 1309 tırın geçtiğini, bunların 825'inin çıkış, 484'ünün ise giriş yaptığını duyurdu.

UND'nin açıklamasına göre, Sarp Sınır Kapısı'nda rekor düzeyde geçişler yaşandı ve bu artış, Sarp Gümrük Müdürlüğü'nün yoğun çalışmalarının bir sonucu olarak gerçekleşti.

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Açıklamada, Kovid-19 salgını öncesinde Türkiye'den Gürcistan ve Orta Asya'ya yönelik ihracat için ortalama 450 çıkış yapıldığı, ancak 26 Mayıs'ta Sarp Gümrük Müdürlüğü'nün çabaları sayesinde bu sayının rekor bir seviyeye ulaştığı belirtildi.

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Belirtilen tarihte, sınır kapısından 825 ihracat aracının çıkış yaptığı, 484 aracın ise giriş yaptığı ifade edildi ve "Ülkemizin Orta Koridor'daki konumunu güçlendirmek için bu sayının artırılması ve taşımacılıkta dijitalleşme ile kolaylaştırıcı sistemlerin devreye sokulması gerektiği" vurgulandı.

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Ayrıca, Sarp Sınır Kapısı'nın, pandemi ve global siyasi-ekonomik gelişmeler sonrasında Türkiye'nin en önemli ve stratejik sınır kapılarından biri haline geldiği belirtildi.

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Açıklamada, "Pandemi sırasında Orta Asya'ya ulaşımda kilit rol oynayan Türkmenistan'ın kapılarını kapatmasıyla, taşımacılar Güney Koridoru'ndan Kuzey Koridoru'na ve Sarp Sınır Kapısı'na yöneldi. Türkmenistan kapılarını açsa da, bölge taşımacıları Sarp Sınır Kapısı'nı kullanmaya devam ediyor.

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Sarp Sınır Kapısı, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında ikinci bir yoğunluk dalgasını karşılamakta. Avrupa Birliği'nin girişini yasakladığı Rusya ve Belarus taşıtları, Sarp Sınır Kapısı'nı kullanıyor. Ukrayna taşıtları da, ticaretin yoğun olduğu Gürcistan ve Azerbaycan'a ulaşmak için bu kapıyı tercih ediyor" denildi.

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