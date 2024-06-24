Sarp Sınır Kapısı'ndan bayramı tatilinde 204 bini aşkın giriş çıkış yapıldı

Sarp Mülki İdare Amirliği'nden edinilen bilgilere göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Sarp Sınır Kapısı'nda, 15-23 Haziran tarihlerini kapsayan bayram tatili boyunca yoğun bir yolcu trafiği yaşandı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar, kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da bayram tatilini geçirmek için sınır kapısını kullandılar.

Bayram tatili sürecinde sınır kapısından 103 bin 108 kişi çıkış yaparken, 101 bin 366 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Böylece toplam geçiş sayısı 204 bin 474 olarak kaydedildi.

Tatil döneminde küçük araç sınıfında 10 bin 235, tır-kamyon sınıfında ise 3 bin 715 araç ülkeye giriş yaparken; Gürcistan'a geçiş yapan araç sayısı küçük araç sınıfında 11 bin 476, tır-kamyon sınıfında ise 4 bin 617 olarak belirlendi.