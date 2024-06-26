Satıldığı iddia edilen Ekol TV’den açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Satıldığı iddia edilen Ekol TV’den açıklama

Rams grubuna satıldığı iddia edilen Ekol TV’den konuyla ilgili açıklama geldi.

Ersan Şen tarafından kurulduktan sonra Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na devredilen Ekol TV’nin Medya Faresi’nde yer alan haberle satılacağı iddia edildi.

Kanalın Rams Türkiye Grubu’na devredildiği öne sürülürken kanaldan iddialarla ilgili açıklama geldi.

KANALDAN YALANLAMA
Kanaldan yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde EKOL TV'nin satıldığı iddialarının yer aldığı görülmüştür. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. EKOL TV gündemi belirleyen programları ve özel haberleriyle fark oluşturan yayıncılığını her geçen gün daha da ileriye taşıyarak sürdürecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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