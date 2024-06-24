Medya dünyası bu iddiayı konuşuyor. 'Mübariz Mansimov EKOL TV'yi sattı' Bakın yeni sahibi kim çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haberiskelesi
Medya dünyası bu iddiayı konuşuyor. 'Mübariz Mansimov EKOL TV'yi sattı' Bakın yeni sahibi kim çıktı

Hukukçu ve televizyon yorumcusu Prof. Dr. Ersan Şen’in kurduğu ve ardından hisselerini Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun devrettiği Ekol TV'yi Rams Türkiye Grubu'na sattığını bilgisi medya dünyasına bomba gibi düştü.

Hukukçu ve televizyon yorumcusu Prof. Dr. Ersan Şen’in kurduğu ve ardından hisselerini Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun devrettiği Ekol TV'yi Rams Türkiye Grubu'na sattığını bilgisi medya dünyasına bomba gibi düştü.

Satışın çok yakında kamuoyuna duyurulacağı iddia edildi.

Haberciliğe yeni bir vizyon getirme amacı ile yayına çıkan EKOL TV, "Haberin ekolü biziz, bizim ekolümüz sizsiniz" sloganıyla Nisan 2024'te yayın hayatına başlamıştı.

DEV TRANSFERLER YAPILDI, ASTRONOMİK MAAŞLAR VERİLDİ

Azerbaycanlı Palmali Holding sahibi Mübariz Gurbanoğlu Mansimov'un kanalın hisselerini devralması ile birlikte Ekol TV'ye büyük teknik yatırımlar yapıldı. Azerbaycanlı Palmali Holding sahibi Mübariz Gurbanoğlu Mansimov yüksek maaşlarla genişlettiği kadrosu ile her gün yeni bir transfer haberi ile gündemde yer aldı.

NEDEN SATIN ALDI, NEDEN HEMEN SATTI ANLAŞILAMADI

Kanalı satın alırken ödediği miktarı dışında Mansimov hevesle EKOL TV için büyük bir yatırım bütçesi ayırdı. Ancak Mansimov'un kısa süre içinde bunca yatırımına karşın neden kanalı satışa çıkardığı anlaşılamadı.

Aktarılan bilgilere göre Mansimov beklentisini karşılamayan EKOL TV'yi elden çıkarmak için görüşmelere başladı. İşte bu görüşmeler sonucunda yeni nesil içerik platformu olarak karşımıza çıkan GAİN'i satın alarak medyaya hızlı bir giriş yapan Rams Türkiye Grubu'nun, Mübariz Gurbanoğlu Mansimov ile el sıkıştığı iddia edildi.

Rams Global'e bağlı bir şirket olarak çalışmalarını sürdüren Rams Türkiye Grubu, başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere, sağlık ve mobilya sektöründe aktif olarak hizmet vermekti. 10’dan fazla şehirde, 10 binden fazla çalışanı bulunan Rams Türkiye Grubu, Ramazan Bülbül tarafından yönetiliyor.

İlgili Haberler
Arda Turan günah çıkardı. Yıllar sonra gerçeği açıkladı
Arda'ya Montella'nın neden mobing yaptığı ortaya çıktı. Ali Koç anında devreye girdi. Mevzu pahalı saat meselesi çıktı
CHP o bakanın üstünü çizdi. 'Bu zat derhal görevden alınmalıdır'
AKP'li vekil gazeteciye hakaretler yağdırdı. 'Aşağılık şerefsiz haysiyetsiz'
Altında hesap değişti. Dev banka altında yeni rakam verdi
81 ile acil kodlu genelge gitti. Bakanlık cezalarda acımayacak
Son Haberler
Alışveriş yapıp market sepetindekileri ödemeyi unutup sepetle eve geldi Video
Alışveriş yapıp market sepetindekileri ödemeyi unutup sepetle eve geldi
Polis memurundan küçük kıza jest: Polis sirenine basmasına izin verdi Yaşam
Polis memurundan küçük kıza jest: Polis sirenine basmasına izin verdi
Samsun'da eski eşinin saldırdığı kadını iş yerindeki garson kurtardı Video
Samsun'da eski eşinin saldırdığı kadını iş yerindeki garson kurtardı
TBMM'de bu hafta gündem yoğun! Tespit edilen hapis cezası alacak Gündem
TBMM'de bu hafta gündem yoğun! Tespit edilen hapis cezası alacak
İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı Yerel Haberler
İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı
Aksaray'da Polise tabanca gösterip kaçan şüpheliler yakalandı. 60 bin lira ceza kesildi Gündem
Aksaray'da Polise tabanca gösterip kaçan şüpheliler yakalandı. 60 bin lira ceza kesildi
Meles Deltası'nda çıkan yangın nedeniyle iki cadde trafiğe kapatıldı Gündem
Meles Deltası'nda çıkan yangın nedeniyle iki cadde trafiğe kapatıldı