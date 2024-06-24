Medya dünyası bu iddiayı konuşuyor. 'Mübariz Mansimov EKOL TV'yi sattı' Bakın yeni sahibi kim çıktı

Hukukçu ve televizyon yorumcusu Prof. Dr. Ersan Şen’in kurduğu ve ardından hisselerini Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun devrettiği Ekol TV'yi Rams Türkiye Grubu'na sattığını bilgisi medya dünyasına bomba gibi düştü.

Satışın çok yakında kamuoyuna duyurulacağı iddia edildi.

Haberciliğe yeni bir vizyon getirme amacı ile yayına çıkan EKOL TV, "Haberin ekolü biziz, bizim ekolümüz sizsiniz" sloganıyla Nisan 2024'te yayın hayatına başlamıştı.

DEV TRANSFERLER YAPILDI, ASTRONOMİK MAAŞLAR VERİLDİ

Azerbaycanlı Palmali Holding sahibi Mübariz Gurbanoğlu Mansimov'un kanalın hisselerini devralması ile birlikte Ekol TV'ye büyük teknik yatırımlar yapıldı. Azerbaycanlı Palmali Holding sahibi Mübariz Gurbanoğlu Mansimov yüksek maaşlarla genişlettiği kadrosu ile her gün yeni bir transfer haberi ile gündemde yer aldı.

NEDEN SATIN ALDI, NEDEN HEMEN SATTI ANLAŞILAMADI

Kanalı satın alırken ödediği miktarı dışında Mansimov hevesle EKOL TV için büyük bir yatırım bütçesi ayırdı. Ancak Mansimov'un kısa süre içinde bunca yatırımına karşın neden kanalı satışa çıkardığı anlaşılamadı.

Aktarılan bilgilere göre Mansimov beklentisini karşılamayan EKOL TV'yi elden çıkarmak için görüşmelere başladı. İşte bu görüşmeler sonucunda yeni nesil içerik platformu olarak karşımıza çıkan GAİN'i satın alarak medyaya hızlı bir giriş yapan Rams Türkiye Grubu'nun, Mübariz Gurbanoğlu Mansimov ile el sıkıştığı iddia edildi.

Rams Global'e bağlı bir şirket olarak çalışmalarını sürdüren Rams Türkiye Grubu, başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere, sağlık ve mobilya sektöründe aktif olarak hizmet vermekti. 10’dan fazla şehirde, 10 binden fazla çalışanı bulunan Rams Türkiye Grubu, Ramazan Bülbül tarafından yönetiliyor.