﻿Satın aldıkları evlerin inşaatı 3 yıldır tamamlanamayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi’nde, müteahhit Abdulkadir T.’nin yapımına başladığı inşaatın 3 yıldır tamamlanmaması nedeniyle evlerine kavuşamadıklarından yakınan hak sahibi vatandaşlar, yetkililerden yardım talep etti. Müteahhitten şikayetçi olduklarını belirten vatandaşlar, mahkemenin keşif kararı verdiğini, ancak keşif tarihine 10 gün kala müteahhittin gizlice binaya gelerek takılan pencere, elektrik tesisatı ve çelik kapıları sökmeye çalıştığını öne sürdü. Hak sahipleri ile müteahhit arasında tartışma çıkarken müteahhit Abdülkadir T.’nin, bazı hak sahiplerinden alacaklını tahsil edemediği için inşaata devam etmediği iddia edildi.

“ÇOCUKLARIMIN BOĞAZINDAN KISTIM”

Hak sahiplerinden Hamdiye Üre, şunları söyledi:

"Tapusunu aldığı halde bu zamana kadar arsa ve müteahhit yüzünden bir türlü inşaatı bitmedi. Bina yüzde 90 bittiği halde inşaat halindeki bina mahkemelik olmuş. Mahkeme kararıyla keşif kararı alınmasıyla birlikte, keşfe 10 gün kala binanın pencereleri, elektrik kabloları ve çelik kapılarını sökerek binayı harabeye çevirdiler. Çocuklarımın boğazlarından kısarak biriktirdiğim parayla ev aldım ama bina tamamlanamadı. Biz, bu durumun sorumlularından hakkımızı arıyoruz."

“KENDİMİZ YAPACAĞIZ DEDİK, KABUL ETMEDİ”

Hak sahiplerinden Emin Acar ise şunları dile getirdi:

"Ev sahipleri olarak, inşaat halindeki binamızı kendi imkanlarımızla yapacağız dedik ama müteahhit bunu kabul etmedi. Ev sahiplerinin tapuları olduğu halde, 'Benim bazı alacaklarım var' diyerek, borcuna karşılık olarak binadaki pencereleri, elektrik tesisatlarını ve çelik kapıları söktü. ‘Benden başka bu binaya kimse giremez’ diyerek tapulu ev sahiplerini tehdit etti. Yetkililere sesleniyoruz; lütfen bu işe bir el atın."