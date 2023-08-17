Satışa çıkarılan Antalya EXPO için açıklama geldi

Antalya'da yer alan EXPO Fuar Alanının toplam 1 milyon 64 bin 287 metrekarelik alanının satışa çıkarıldığı yönündeki haberlerin ardından EXPO şu açıklamayı yaptı:

Antalya EXPO Fuar Alanı 550 milyon dolarlık para harcanarak yapılmış bir projeydi. EXPO Alanı “Çiçek ve Çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisi”nin etkinliklerinin yapılması, uluslararası kongre ve sergi merkezi olması ve ülkenin tanıtımı yapılması amacıyla kurulmuştur.

Bugüne kadar sadece 2016 yılında Çiçek ve Çocuk temasıyla Dünya Botanik Expo’su düzenlemiş ve sadece 6 ay açıkmış ve 20 milyon TL gelir elde etmiş. Bunun dışında yerli ve yabancı konserlere ev sahipliği yaptı. Bugünün parasıyla 1,5-2 milyar dolar harcanmış ancak hiçbir verim alınamamış atıl bir duruma düşmüştür. Burada atıl kalan sadece EXPO alanı değil milletimizin birikimleri de atıl duruma düşmüştür.

EXPO’nun olduğu yer 121 hektara yayılan ve Antalya merkezine çok yakın stratejik öneme sahip bir yer. Bu tarz önemli yerlerde proje uygulanırken şehri oluşturan dinamiklerin fikirlerin göz önünde bulundurulmasını, sağlam fizibilite yapılmasını, şehrin 50-100 sene sonraki durumu gözetilerek kalkınma parametrelerinin baz alındığı şehrin markalaşmasına, istihdama katkı sunacak, Antalya’ya katma değer sağlayacak projelerin yapılmasını istiyoruz. Bizim gözümüzde dünyanın en güzel şehri olan Antalya’nın herkesin gözünde dünya şehri olduğunu gösterecek projelerin uygulanması gerekir.

EXPO Alanı bizim her zaman gündemimizdeydi. Seçim çalışmalarında defalarca demeç verdik. Milletvekili olmadan önce Partimde Kalkınma Politikalarında Başkan Yardımcılığı görevinde iken Antalya Kalkınma Raporunu hazırlamıştık. EXPO alanı ne olacak diye fikrimiz sorulduğunda, bu raporda da şuna dikkat çekmiştik, Antalya’mızın tarım ve turizmde öncü bir şehir olduğunu artık teknoloji alanında da bir açılım yapması gerektiğini vurgulamıştık. 1.3 milyon nüfusuyla çoğu ilimizden küçük olan Estonya bu işi başarmıştır. Türkiye- Estonya İş Konseyi Başkanlığı yaptığım dönemde Estonya’nın teknoloji ve bilim alanında yaptığı 25 senelik planlamayla şu anda Avrupa’nın Silikon Vadisi olma yolunda gittiğini gördüm. İklimiyle, insanlarıyla böylesi güzel bir şehre sahibiz.

Antalya Kalkınma Raporumuzda Teknoloji ve Bilişim Merkezi olarak EXPO Alanının değerlendirilmesini teklif etmiştik. Yine seçimlerde dönemi Dışişleri Bakanı şu anda AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu EXPO’yu silikon vadisi olarak değerlendireceklerini söylenmişti.

Buradan Mevlüt Bey’e sesleniyorum bu verdiğiniz sözler nereye gitti. Şimdi, EXPO alanı satışa çıkarıldı. Hepimiz Antalya sevdalısıyız. Bu konuya sahip çıkıp bu satışı iptal edin. Burada ortak akılla bir proje uygulayalım. Antalya hepimizin. Antalya’nın çok profesyonel STK’ları var. ATSO, Odalar ve STK’lara çağrıda bulunuyorum bu konuda sessiz kalmamalıyız.

Ulu Önder Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” demişti. Buradan kastı aynı zamanda bu tarz millî servetlerin de muhafaza edilip gelecek nesillere aktarılmasını vurgulamıştır. Biz buralara sahip çıkarak payidar kalabiliriz. Antalya sevdalısı bir kardeşiniz olarak iktidar vekillerine sesleniyorum. Böylesi kıymetli bir alanın plansız ve şartsız bir satışı Antalya’ya yapılacak en büyük kötülüklerden biri olacaktır. Satmak işin en kolay kısmı.

EXPO arazisi inşaat firmalarına satılamayacak kadar stratejik bir alandır. Aksu’ya, Antalya’ya ve ülkemize katma değer sağlayacak, Antalya’nın istihdamını artıracak ve marka değerine katkı sunacak bir projenin ortak akılla, şehrin dinamikleriyle ele alınması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Ülkemiz ciddi bir ekonomi krizden geçiyor ve birçok yerimiz satışa çıkarılıyor. Ancak bu tarz yerler satılırken EXPO 2016’da düştüğümüz yanlışa düşmeyelim.

İmar planında değişiklik yapılarak, özel şartlar koyulmalı, alacak şirkete yükümlülük ve şartlar getirilmelidir. Satın alacak şirket Antalya’nın kalkınmasını sağlayacak, şehre hizmet getirecek, vizyon katacak, istihdam yaratacak, marka değerini artıracak gelişmesine yönelik projeleri uygulamak şartıyla satış yapılmalıdır. Burası Özelleştirme İdaresinin satacağı sıradan bir alan değildir. Antalya’nın merkezinde yer alan stratejik bir alandır.

Hem iktidar vekillerine çağrıda bulunuyorum. Tüm STK’ları ve Antalyamızın dinamiklerimize sesleniyorum, Hazine ve Maliye Bakanlığına bu satış için özel şartlar getirmesi, yoksa satışın iptal edilmesi çağrısında bulunuyorum.