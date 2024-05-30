Saudi Aramco dev halka arza hazırlanıyor

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Saudi Aramco dev halka arza hazırlanıyor

İkincil halka arz sürecine en erken pazar günü başlamayı amaçlayan Saudi Aramco’nun ikincil halka arzına şimdiden 10 milyar doların üzerinde resmi olmayan talep geldiği aktarıldı.

Bloomberg'e açıklama yapan konuya yakın kaynaklar çerçevesinde Saudi Aramco ikincil halka arzında 10 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi öngörülüyor.

Suudi Arabistan devleti talep toplama sürecini gelecek hafta Perşembe günü başlatmak istiyor.

Bloomberg'te yer alan bilgiler çerçevesinde Orta Doğulu ve Avrupalı yatırımcılar Saudi Aramco’nun ikincil halka arzına şimdiden 10 milyar doların üzerinde resmiyeti bulunmaya talep geldiği belirtiliyor.

Aramco beş sene önce yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğünde halka arz ile dönemin en büyük halka arzını sergilemişti.

Halka arz gelirinin Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın Suudi ekonomisini çeşitlendirme projelerini fonlamasına ayırabilir.

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