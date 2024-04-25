Savaş Ay'ın miras davası 11 yıl sonra sonuçlandı

Gazeteci Savaş Ay'ın mirasıyla ilgili dava 10 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, mirasın paylaştırılmasına karar verdi.

Karara göre, 13 sene önce hayatını kaybeden Ay'ın banka hesabında bulunan paraların ilk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay ve İkinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay arasında eşit şekilde paylaştırılmasına karar verdi.

Savaş Ay, 2013 yılında hayatını kaybetmeden önce vasiyetnamesinde tüm mirasını ilk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay'a bırakmış, mirastan pay alamayan Sanem Dolun Ay ise açtığı 'vasiyetnamenin iptali' davasını kazanmıştı.

SAVAŞ AY KİMDİR?

Gazeteci Savaş Ay, Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunudur. Gazeteciliğe 1974 senesinde Dünya Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Ay; Tercüman, Vatan, Milliyet, Sabah gazetelerinde ve Akajans'ta görev almıştır.

Savaş Ay ayrıca; ATV, TGRT, Kanal D, Kanal 6, Show TV, Flash TV, tekrar ATV, Star TV ve Kanal 1'de A Takımı adlı tartışma programını yaptı.

Gazeteci Savaş Ay, 2013 yılında gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.