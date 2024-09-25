Savaş Türkiye sınırına kayıyor! İsrail bu kez Suriye'yi vurdu

İsrail'in Suriye'yi vurduğu iddiası ile birlikte Orta Doğu’da gerilim tırmanış gösterdi. Suriye’nin liman kenti Tartus'a İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hava savunma sistemlerinin füzelere karşılık verdiğini bildirdi.

Tartus’ta Rusya Donanması’na ait askeri üs bulunurken, saldırıda can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

İKİ TARAF DA AÇIKLAMA YAPMADI

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin batısında bulunan Tartus kentinde birden çok noktaya hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü. Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Tartus'ta çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını yazdı. Saldırıların sürdüğü ve rejime ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye devam ettiği ileri sürülse de İsrail ve Şam yönetiminden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL 2011 YILINDAN BU YANA SALDIRI DÜZENLİYOR

İsrail'e ait savaş uçakları 9 Eylül'de Suriye'nin Hama ve Tartus kentlerinde birçok askeri noktaya 15 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Tartus ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu bilinmekte.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenlemekte.