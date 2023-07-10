Savaşın yarattığı yıkım görüntülendi. Rus güçleri Ukrayna'daki sivil yapıları buradan vurdu

Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden devam eden savaşın yıkıcı etkisini Harkiv'den gelen görüntüler ortaya koydu.

Savaşın yarattığı yıkım görüntülendi. Rus güçleri Ukrayna'daki sivil yapıları buradan vurdu

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" adı altında 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başladı.

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden savaşın gerçek yüzünü Ukrayna'dan gelen görüntüler ortaya koydu.

Rus güçleri tarafından Ukrayna'nın Harkiv kentinde sivil altyapılara ateş açmak üzere fırlatma noktası olarak kullanılan banliyö görüntülendi.

Ukrayna güçleri, 29 Nisan 2022'de köyü Rus güçlerinden geri aldı.

SAVAŞIN YIKICI ETKİSİNİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA KOYDU

Rus birliklerinin Harkiv Oblastı'nın büyük bölümünden çekilmesine rağmen, Ruska Lozova ve Pytomnyk köyleri bombalanmaya devam ediyor.

Harkiv'den gelen fotoğraflar savaşın yıkıcı etkisini açıkça ortaya koyarken Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü akıllara getirdi.

İşte o fotoğraflar:

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