Beyaz Saray'dan NATO ve Ukrayna açıklaması: Bu konu tartışılamaz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, CBS televizyonuna demecinde Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinin ardından Ukrayna'nın ittifaka üyeliği sorununun karara bağlandığına ve tartışma konusu olmadığına olan güvenini dile getirdi.

“UKRAYNA’NIN GELECEĞİ NATO’DA”

“Sonuç itibarıyla NATO'da bunu çok sade bir dille beyan ettik, Ukrayna'nın geleceği NATO'da. Bu konu tartışılamaz. Bu, üzerinde anlaşmaya vardığımız bir şey” diyen Sullivan, Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

‘ABD, RUSYA’NIN TAHIL ANLAŞMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ KARARINA HAZIR, UKRAYNA İLE BUNUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR’

ABD’nin Rusya’nın Karadeniz tahıl inisiyatifi ile ilgili her türlü kararına hazır olduğunu ve Ukrayna ile bunun üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü söyleyen Jake Sullivan, “Rusya belki de anlaşmadan çıkacak, belki de devam edecek. Biz her türlü senaryoya hazırız ve bu konuda Ukraynalılarla yoğun bir biçimde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'ye göre Rusya'nın anlaşmadan çıkmasının ‘Moskova’ya büyük diplomatik maliyeti’ olacağını, ancak seçimin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu sözlerine ekledi.

UKRAYNA’YA MİSKET BOMBALARININ TESLİMİ

Ukrayna’ya misket bombalarının teslimi ile ilgili yorumda bulunan Sullivan, ABD için Ukrayna’ya silah tedarikine devam ederek desteğini sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.

Sullivan, Ukrayna’ya misket bombaları tedarik etmesinin ABD’nin ahlaki otoritesini etkileyip etkilemediği sorusuna, “Ahlaki otoritemiz değişmedi” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

“Açıkçası Ukrayna'yı silahsız bırakma niyetinde değiliz. Başkan (Joe Biden) bu konuda oldukça kararlı.”

“ABD ORDUSU UKRAYNA'DA RUS SİLAHLI KUVVETLERİ İLE SAVAŞMAYACAK”

Beyaz Saray yetkilisi, “ABD'nin temel tutumu belirleye net bir madde var, Ukrayna'yı sahada Amerikan postalları olmaksızın ve Rus askerleriyle savaşan Amerikan askerleri olmaksızın desteklemek niyetindeyiz. Bu tutumumuz bu çatışma boyunca sabittir” vurgusunu yaptı.

Sullivan ayrıca ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın ‘üçüncü dünya savaşı ile bitmesini’ istemediğini ifade etti.