Savcı öldürülmüştü! Olay ile ilgili sıcak gelişme

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir restoranda dün 21.15 sularında yemek yediği esnasında 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü.
Gül, akşam saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Katil zanlısı, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı.
İlk açıklamada şöyle denildi:
"03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN, önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir."
