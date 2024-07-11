Savcı Sayan partisi AKP'ye esti gürledi: Kendinize gelin kaybedeceğiz

Türkiye'de ekonomik kriz, vatandaşların sırtındaki yük olmaya devam ederken krizle birlikte artan enflasyon ve döviz kurları, maaşların erimesine neden oldu.

Vatandaşlar krizle mücadele ederken, aynı zamanda yüksek fiyatlarla baş etmeye çalışıyor.

Yanlış para politikaları krizi daha da derinleştirdi. Yüksek faiz politikalarının enflasyonu artırdığı ve bu durumun vatandaşlar ve Türk Lirası üzerindeki etkilerini daha da ağırlaştırdığı görüldü.

"KENDİNİZE GELİN, KAYBEDECEĞİZ"

AKP'li Savcı Sayan ekonomik düzeyin ne hale geldiğini partisine anlattı ve "Kendinize gelin, kaybedeceğiz" uyarısında bulundu.

İktidara geldiklerinde bir bardak çayın 50 kuruştan satıldığını söyleyen Sayan, şimdi ise fiyatların 50 TL'ye kadar çıktığını belirterek "Çayın 0,50 TL’ye satıldığı yerlerdeki vatandaşlar, imkansızlıktan dolayı çayın 50 TL’ye satıldığı yerlere gelip derdini bize anlatamıyor. Biz ise onlara gitmiyoruz. Peki bu kafayla seçim kazanabilir miyiz..? Bunun cevabını bulmazsak/ bulamazsak/ buldurmazsak iktidarı kaybedeceğiz.." ifadelerini kullandı.

İŞTE SAYAN'IN O PAYLAŞIMI

Çayın 0,50 TL’ye satıldığı yerlerden oy alarak iktidar olduk..

Şu anda çayın 50 TL’ye satıldığı yerlerde oturmuş, çayın 0,50 TL olduğu yerlere uğramadığımız gibi, o insanları da hakir görüyoruz..

Çayın 0,50 TL’ye satıldığı yerlerdeki vatandaşlar, imkansızlıktan dolayı çayın 50 TL’ye satıldığı yerlere gelip derdini bize anlatamıyor.

Biz ise onlara gitmiyoruz. Peki bu kafayla seçim kazanabilir miyiz..?

Bunun cevabını bulmazsak/ bulamazsak/ buldurmazsak iktidarı kaybedeceğiz..

"İKTİDAR OLDUĞUMUZ İNSANLARIN YANINA BİR DAHA UĞRAMAZ OLMUŞUZ"

Bizim rakibimiz muhalefet değil. Halk muhalefete hiç güvenmiyor.

Bizim rakibimiz kendi davranışlarımız, kendi vurdumduymazlığımız..

Geldiğimiz yeri unutmamız.

Halka ekmek yerine pasta ikram etme moduna geçmemiz..

Makam, mevki ve paraya doymuşluğumuzdan dolayı sırtına basarak iktidar olduğumuz insanların yanına bir daha uğramaz olmuşuz..

"REİSİN OYU DA BİZLERİ KURTARAMAYACAKTIR.."

Bazı bürokratlarımızın ve bazı siyasilerimizin burnu bir karış havada..

Halka maraba muamelesi yapıyorlar..

Fakirden alıp zenginlere yaslanmak Ülkeyi kurtaramayacağı gibi, gün gelecek,

Reisin oyu da bizleri kurtaramayacaktır..

"ORTADOĞU’NUN DİĞER ÜLKELERİNE BENZEMEME HATIRINA SUSUYOR"

Şımarmışız beyler şımarmışız..

Kendinize gelin beyler, halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz..

Bu asil halk ülke ve bayrak hatırına, Ortadoğu’nun diğer ülkelerine benzememe hatırına susuyor..

Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğinden dolayı hala sabrediyor.."