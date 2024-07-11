E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin. Uzman isimden kritik uyarı

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, bir hacker sitesinde 10 milyar parolanın yer aldığı listenin paylaşılmasının ardından kaleme aldığı “E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin” başlıklı yazısında, Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan’ın önemli uyarılarına yer verdi.

İşte o uyarılar:

Merak edip bilinmeyen siteleri ziyaret etmeyin: “Acaba ben de hacklendim mi?” diye düşünerek herhangi bir siteye girip adınızı aratmayın. Merak bazen tehlikeli olabilir. “O veri tabanı içinde ben de var mıyım?” düşüncesiyle yanlış dosyalara tıklamak, hacklenme riskini artırır. Tıklanan dosya, Rockyou2024 gibi görünse de zararlı yazılım içerebilir ve cihazınızın kontrolünü hackerlara kaptırmanıza yol açabilir.

Hiçbir kurum şifrenizi bilmez veya göremez: İkinci uyarı, telefon dolandırıcılığı ile ilgilidir. Hiçbir kurum sizin şifrenizi bilemez ve telefonla yapılan işlemlerde “şifrenizin belirli bir kısmı şudur” demez. Bu şekilde bir telefon görüşmesi yaparsanız, inanmayın. Telefonu kapatın ve durumu ilgili kurumlara bildirin.

Şifrelerinizi değiştirin ve iki faktörlü koruma kullanın: Tüm şifrelerinizi acilen, tahmin edilmesi zor ve içinde karakter ile rakam bulunan yenileri ile değiştirin. Banka, sosyal medya ve e-posta şifreleriniz birbirinden farklı olsun. Bir şifre ele geçirilirse diğer platformlarda da aynı şifrenin denenmesi olasıdır. Tanıdığınız birinden gelse bile hiçbir linki tıklamayın. Ayrıca, şifrelerinizi 3-6 ayda bir yenisi ile değiştirin ve iki faktörlü doğrulamayı açmayı unutmayın. Bu sayede, kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra cep telefonunuza gelen bir mesaj ya da mobil uygulamadan alınan bir şifre ile daha güvenli bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.