Savcının paylaşımı ortalığı karıştırdı: Hocaefendiyi dinleyin demiş

Amasya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Şubat 2020’de görülen duruşmada, savcı Ü.S., sanık C.E. i.in FETÖ üyeliğinden ceza istedi. Sanığın avukatı Serdar Öztürk, savcı Ü.S.’nin 22 Kasım 2013’te attığı tweeti mahkemeye sundu.

Avukat Serdar Öztürk’ün mahkemeye sunduğu belgede, savcı Ü.S.’nin, “Ulaşımda ve sağlıkta ve diğer başlıklarda yapılan dönüşüm eğitimde de kaçınılmaz. Hocaefendiyi dinleyin okulları artırın.” ifadeleri yer aldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra avukatlıktan savcılığa geçtiği ifade edilen savcı Ü.S., Amasya Cumhuriyet Savcılığı’ndan 2022 kararnamesiyle Erzurum’a atandı. Savcı Ü.S.’nin Erzurum’daki görevine devam ettiği öğrenildi.

CEZA İSTEDİĞİ KİŞİ BERAAT ETTİ

Savcı Ü.S.’nin FETÖ üyeliğinden ceza istediği C.E. ise Konya’dan yapılan bir ardışık arama nedeniyle yargılanıyordu. O döneme kadar Konya’da görev yapmamış olan C.E., mahkemede, 2010-2013 yıllarında FETÖ baskılarına maruz kaldığını anlattı.

“Sayın başkan siz bana asker bir akrabanız olduğunu ve onun da terör örgütünden dolayı zor günler yaşadığını, kendi isteğiyle emekli olduğunu söylediniz. Sonrasında benim görev yaptığım yerle ilgili birkaç soru sormuştunuz.” İfadelerini kaydeden C.E., 2012 yılında, terör örgütünden ciddi darbeler yedikten sonra Hava Malzeme Trans Komutanlığı’na atandığını ve emrinde 50 asker olduğunu söyledi.

Sanık C.E., “Kıyaslama yapmamız gerekirse 2006 yılında göreve başladığımda 250-300 arasında emrimde personel bulunuyordu. Ancak 2017 sonrasında aktif bir göreve atanabildim.” İfadelerini kullandı.

Hakkında hazırlanan belgelerde ByLock kaydı, Bank Asya hesabı, dernek üyeliği, fotoğraf teşhisi, KHK ile kapatılan bir okulla alakası olmaması, siber inceleme raporlarında telefonlarında bir şey bulunamaması gibi nedenlerle savcı Ü.S.’nin FETÖ üyeliğinden ceza istediği C.E. beraat etti.