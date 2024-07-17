Savrulan araç yayalara çarptı sağlık görevlisini öldürdü

Samsun'da kamyonete çarptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kazada, sağlık görevlisi Seydi Mertcan Barçin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Tekkeköy ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Suoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.T.'nin (20) kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araç ile M.M.'nin (43) kullandığı 55 AAY 599 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Çarşamba Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan Seydi Mertcan B. (28) ile Ömer Faruk A.'ya (30) çarptı.

Sürüklenip yere düşen Seydi Mercan B. ağır, Ömer Faruk A. ile sürücü Ö.T. hafif yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"HAMİLE EŞİNİN ULTRASONU VARDI"

Çevredeki iş yeri çalışanlarından Emre Bilge, "Dükkanda çalışıyorduk. Kaza sesini duyduk. Yaralı zaten aracın yanına düşmüştü. Benim en çok duygulandığım nokta, yaralılardan birinin cüzdanı düşmüştü. Ailesine ulaşalım derken cüzdanın içerisinde eşinin hamile olduğunu, eşinin ultrason fotoğrafının bulunduğu görünce dayanamadım, ağladım. Ciddi derecede yaralıydı. Kaza zaten çok ciddiydi. Allah, kimsenin başına vermesin" dedi.

SAĞLIK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'da kamyonete çarptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kazada, sağlık görevlisi Seydi Mertcan Barçin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.