Devlete ait taşınmazlarda yaşanan işgalleri Sayıştay raporu gözler önüne serdi. Sayıştay’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim raporunda devletin işgal edilen taşınmazlarındaki artış dikkat çekti. Sayıştay’ın “İşgal edilen hazine taşınmazlarına ilişkin tahliye mekanizmasının işletilmemesi” adıyla yer alan bulguda “İdare tarafından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan sözleşme süresi dolduğu hâlde işgali devam eden, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliye işlemlerinin yapılmadığı, tahliyeye dair kontrol mekanizmasının kurulmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün raporuna göre devlete ait taşınmazların işgalindeki sayı her yıl artmış.

Raporda yer alan bilgilere göre yıl yıl işgal edilen devlete ait taşınmazlar şu şekilde:

-2021 yılında toplam 82 bin 846 adet taşınmaz için ecrimisil (işgal) ihbarnamesi düzenlenmiş olup 681 milyon TL ecrimisil (işgal tazminatı) geliri tahsil edilmiş.

-2022 yılında toplam 93 bin 463 adet taşınmaz için ecrimisil ihbarnamesi düzenlenmiş olup 1 milyar 106 milyon TL ecrimisil geliri tahsil edilmiş.

-2023 yılında toplam 161 bin 522 adet taşınmaz için ecrimisil ihbarnamesi düzenlenmiş olup 1 milyar 952 milyon TL ecrimisil geliri tahsil edilmiş.

-2024 yılında ise toplam 406 bin 052 adet taşınmaz için ecrimisil ihbarnamesi düzenlenmiş olup 3 milyar 248 milyon TL ecrimisil geliri tahsil edilmiş.

YÜZDE 150 ARTIŞ

Rapora göre ipin ucu 2023 yılından sonra kopmuş. 2023 ile 2024 yılı arasında ise yüzde 150 artışla işgal edilen taşınmaz sayısı fırlamış.

İşgal edenlerin tahliye edilmemesinden kaynaklı işgallerin her yıl arttığı belirtilerek, “Hazine taşınmazları üzerindeki ecrimisil uygulamalarının büyük kısmının önceki yıllarda başladığı ve fuzuli şagillerin(işgalcilerin) tahliye edilememesi sonucunda uygulamanın artarak devam ettiği görülmektedir. Özellikle işgal edilen taşınmazların daha sonra doğrudan satış hakkıyla işgal edene satılacağı saikiyle hareket edilmesi taşınmazlarda gerçekleşen işgal sayılarını arttırmaktadır" diye ifade edildi.



