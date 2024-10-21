Sazlık yangını seraları yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sazlık yangını seraları yaktı

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangında 3 sera zarar gördü. Alevler ikametlere metreler kala kontrol altına alındı.

Yangın; saat 12.00 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi 1238 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

aw312820-12.jpg

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakın noktadaki seralara sıçradı. 3 seranın yanarak zarar gördüğü yangında alevlerin bazı ikametlere yaklaşması üzerine vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

aw312820-08.jpg

Vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak ekiplere yardımcı olmaya çalıştı. Alevlerin ikametine yaklaştığını gören bir vatandaş da evinden uzattığı hortum ile yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin evine yaklaştığını gören bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Son Haberler
Ahmet Taner Kışlalı anıldı
Ahmet Taner Kışlalı anıldı
Beton aracının çarptığı yaya öldü
Beton aracının çarptığı yaya öldü
Jandarma dron ile iz sürdü, kayıp büyükbaşlar 3 saatte bulundu
Jandarma dron ile iz sürdü, kayıp büyükbaşlar 3 saatte bulundu
Atatürk Müzesi: İzmir'deki Ata yadigarı
Atatürk Müzesi: İzmir'deki Ata yadigarı
Gemlik Film Festivali 3. kez sanatseverlerle buluşuyor
Gemlik Film Festivali 3. kez sanatseverlerle buluşuyor