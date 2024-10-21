Sazlık yangını seraları yaktı

Yangın; saat 12.00 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi 1238 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakın noktadaki seralara sıçradı. 3 seranın yanarak zarar gördüğü yangında alevlerin bazı ikametlere yaklaşması üzerine vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

Vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak ekiplere yardımcı olmaya çalıştı. Alevlerin ikametine yaklaştığını gören bir vatandaş da evinden uzattığı hortum ile yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin evine yaklaştığını gören bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.