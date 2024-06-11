Schengen vizesine dev zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Schengen vizesine dev zam

Avrupa Komisyonu'nun Schengen vizelerinin fiyatına yaptığı zam bugün itibaren uygulanmaya başlandı. Bugünden itibaren vizeye başvuranlar zamlı fiyattan üzerinden başvurularını sağlayabilecek.

Son zamanlarda Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Schengen vizesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Son zamanlarda hem vize randevusunda hem de vize reddinde büyük problemlerin yaşandığı Schengen vizesinde bugünden itibaren turistik vize ücretlerine zam geldi.

YÜZDE 12 ZAM

Avrupa Komisyonu 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yaptığını duyurarak, bu zamlı fiyatların tüm dünyada geçerli olacağına karar vermişti.

Henüz geçtiğimiz hafta yetişkinler için 80 euro olan Schengen vizesi bugün zamlı fiyatlarla beraber 90 euroya yükselirken, 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya çıktı.

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