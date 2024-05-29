Scottish cinsi kediye burun estetiği yapıldı

Kaynak: DHA
Scottish cinsi kediye burun estetiği yapıldı

Sivas'ta dar burun yapısı nedeniyle solunum sıkıntısı çeken 1,5 yaşındaki 'Yulaf' isimli kedi, başarılı bir estetik operasyon geçirdi. Veteriner Hekim İbrahim Özmen, "Eğer bu operasyon yapılmasaydı, bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı" dedi.

Sivas'ta dar burun yapısı nedeniyle solunum sıkıntısı çeken 1,5 yaşındaki 'Yulaf' isimli kedi, başarılı bir estetik operasyon geçirdi. Scottish Fold cinsi kedinin sahibi Ataberk Dursun, kedisinin rahat nefes alamadığını fark edince Veteriner Hekim İbrahim Özmen'e başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda Yulaf'ın dar burun yapısı nedeniyle estetik ameliyat olması gerektiği belirlendi.

Veteriner Hekim İbrahim Özmen, operasyon hakkında bilgi vererek, "Burun kanatlarını operasyonla genişlettik. Eğer bu operasyon yapılmasaydı, sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlık ve çabuk yorulma gibi sorunlarla karşılaşacaktı. Şu anda Yulaf'ın kontrollerinde her şey yolunda, biraz ödemi var; onun azalmasını bekliyoruz. Bundan sonra hayat kalitesi inşallah daha iyi olacak" dedi.

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