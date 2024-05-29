Mezuniyetinde cübbesini babasına giydirdi: "O cübbe senin emeklerinin karşılığı"

Üniversite mezuniyet töreninde yaşanan duygusal anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç bir adam, mezuniyet cübbesini kendisini okutan babasına giydirerek, ona olan minnettarlığını gösterdi. O anları "O cübbe senin emeklerinin karşılığı babam" mesajıyla paylaşan genç adam, sosyal medyada kullanıcıların takdirini kazandı.

Törende babasının emeklerini onurlandırmak isteyen genç, babasına cübbeyi giydirirken duygusal anlar yaşandı. Bu özel an, sosyal medyada kısa sürede yayılarak beğeni yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, genç adamın babasına olan saygısını ve minnettarlığını dile getirdiği bu anı övgü dolu yorumlarla karşıladı.