Saç diplerindeki yağlanma sorunu sebum dengesi sağlanmadıkça devam edecektir. Sebum dengesi sağlandığında saç dipleri daha sağlıklı kalır. Peki, sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur?

SEBUM NEDİR?

Sebum, yağ bezlerinin meydana getirdiği salgıdır.

Yağ bezleri normalde sebum adı verilen bir madde salgılarlar. Bu salgı bildiğimiz yağ özelliklerini taşır ve amacı cildi korumaktır.

Yağ bezlerinin önemli kısmı vücutta kıl köklerinin (foliküllerin) içinde yer alırlar ve salgı bu kıl kökünün yüzeyine olur. Herhangi bir nedenle sebum ("yağ"), bu kıl kökünün bulunduğu bölgeden dışarı açılamadığında bu bölgede birikir ve sivilce ortaya çıkar.

Sebum içeriği birtakım yağ asitlerinden oluşur ve cilt pH'sı bu sayede 5.5 seviyesinde tutulur. Bu asidik özelliğe cildin doğal asit mantosu denilir. Cildin doğal asit tabakasını korumak için dermokozmetik ürünler ve cildin pH seviyesi ile uyumlu ürünler kullanmak gerekir.

Sebum kalitesi ve miktarı yaş ilerledikçe azalır. Bu nedenle yaşlandıkça cilt kuruluğu artar. Bunun yanında sebum salgı kalitesinin yaş ile bağlantılı olarak bozulması da, seboreik dermatit gibi, bazı rahatsızlıklara zemin hazırlar. Bu durumdan korunmak için dengeli beslenme omega 3 ve konjuge linoleik asit gibi esansiyel yağ asitleri açısından zengin beslenmek önemlidir.

SAÇLARDA SEBUM DENGESİ NASIL KORUNUR?

Aşırı yağlanan bir saç derisine sahipseniz sebum dengesini koruyabilmek için bazı yollarını izlemelisiniz.

Aşırı yağlı saç derisi rahatsız edici bir görüntüye sebebiyet verebilir. Fazla sebum üretimi saç diplerinin ve saçların daha yağlı görünmesine sebep olur.

Doğal yağlar saçları dış etkenlere karşı korur. Ancak saçlarınız aşırı yağlanıyorsa bunu dengede tutmak gerekir. Yağlı bir saç derisine sahipseniz dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Saçları yağdan arındırmak ve aşırı yağlanmasını önlemek için saçlarınız için doğru bakımları tercih etmeniz gerekir.

Saç yıkamak sandığınız kadar basit bir işlem değildir. Eğer saçlarınızı yanlış yıkıyorsanız aşırı yağlanmasına sebep olabilirsiniz. Saçınızı doğru şekilde yıkamak için nazikçe saç köklerine ve saç derisine ideal miktarda şampuan uygulamalısınız.

Tırnaklarınızı kullanmaktan veya saç tellerinde gereksiz sürtünme yaratmaktan kaçının. Saç derinize sert davranışlarda bulunmayın.

Yağlı saçlarınız varsa saçlarınızın uzunluğuna değil, yağın bulunduğu saç derinize odaklanın. Saçlarınızı ılık suyla durulayın.

Yağlı bir saç deriniz varsa saçlarınızı yıkadıktan sonra epey durulamanız gerekir. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra saç uçlarını nemlendirmek için saç kremi kullanılır.

Saç kremleri, bildiğiniz gibi saç uçlarına uygulanır. Eğer köklere uygularsanız saçlarınızı yağlı gösterebilir ve yağların daha hızlı birikmesine neden olabilir. Bu nedenle saç kremi kullanıyorsanız iyi durulamanız gerekir. İyi durulanmayan saç olduğundan daha yağlı görünebilir.

Saçlarınıza ısı uyguladığınızda saçlarınızın doğal yağ dengesini bozabilirsiniz. Ayrıca aşırı ısı uygulamak saçları yıpratır. Zamanla koparak dökülmelerine sebep olur. Bunun için mümkünse saçlarınızı kendi kendine kurumaya bırakın ve doğal dokusunu kucaklayın. Böylece saç yıkama aranızı uzatacak ve ısı hasarını önleyeceksiniz.

Saçlarınızla ne kadar oynarsanız o kadar hızlı yağlanır. Saçları sık sık taramak ve dokunmak yağ bezlerini uyarabilir. Saç derisi yağlarını saç tellerine bulaştırabilir ve onlara ellerinizden ekstra yağ geçebilir. Bu durumda da saçlarınız çok yağlanır. Bu sebeple özellikle yağlı saçları olanlar çok fazla saçlarıyla temas etmemeli. Daha az taramalı ve kendi doğal haline bırakmalıdır.