Bağımsız Türkiye Partisi'nden Seçil Mumcuoğlu'nun Diyanet eleştirisi: "Atatürk'ü atlayarak Çanakkale hakkında hutbe veremezsiniz"

Türkiye Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seçil Mumcuoğlu'nun, bir programda Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik eleştirileri sosyal medyada gündem oldu.

Programda yaptığı konuşmada Mumcuoğlu, "Atatürk'ün kurduğu bir Diyanet, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet. Ama baktığımız zaman kurucusuna ve ülkesine sahip çıkan bir yaklaşım göstermeyen bir kurum olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Bu eleştiri, sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşılarak tartışma konusu oldu.