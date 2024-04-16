Seçim bitti TRT Özgür Özel’in grup konuşmasını 7 dakikacık yayınladı

Kaynak: Haber Merkezi
Seçim bitti TRT Özgür Özel’in grup konuşmasını 7 dakikacık yayınladı
Seçim döneminde muhalif siyasetçilere ekranlarında yer vermemesiyle eleştirilerin odağında olan TRT, seçimden sonra CHP lideri Özgür Özel’in grup konuşmasının 7 dakikasını yayınladı.

Bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasını seçim öncesinde çokça eleştirilen TRT de yayınladı.

Özel’in konuşmasının 6 dakika 50 saniyesini yayınlayan TRT Haber, söz konusu yayını sosyal medya hesabından da paylaştı.

r.jpg

ERDOĞAN VE AKP’YE 2 BİN, ÖZEL’E 43 DAKİKA AYRILMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 27 Şubat’taki grup toplantısında 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’li yöneticilerinin TRT’de 2 bin 592 dakika, kendisine ise sadece 43 dakika yer verildiğini belirterek TRT’ye tepki göstermişti.

Özel, “Er geç, yarın öbür gün ölür de gidersek dirime gelmeyen ölüme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım, TRT’yi cenazeme istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

dgf.jpg

CHP heyeti gündem olan yayın sürelerinin ardından TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile görüşme gerçekleştirmiş, Sobacı kendisini “nereden saptandığı belli olmayan süreler” ve “editöryal bağımsızlık” sözleriyle savunmuştu.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Uğur Dündar'a ağır mektup yazmıştı. Dündar'a övgüler yağdırdığı 7 dakika 46 saniyelik videosu ortaya çıktı
İki buçuk yıldır bankamatik maaşı alan Ersoy Dede TRT'den gönderildi. Kendine hemen yeni bir yer buldu
TRT dudak dudağa sevinci yakaladı. Vakıfbank'ın Sultanları neye uğradığını şaşırdı
RTÜK’ten TRT Haber’e inceleme kararı
TRT insan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmaktan yargılanan isimle röportaj yaptı
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler
Vefa Küçük yıllar sonra tekrar aday oldu. Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı Spor
Vefa Küçük yıllar sonra tekrar aday oldu. Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı
Yorgan altında polisten saklandı: "Madalya mı takacaklar şimdi size?" Video
Yorgan altında polisten saklandı: "Madalya mı takacaklar şimdi size?"
Seçim sandığını ateşe veren kadının cezası belli oldu Dünya
Seçim sandığını ateşe veren kadının cezası belli oldu
Eski eşi ve kızını katleden diş teknisyenine istenen ceza belli oldu Gündem
Eski eşi ve kızını katleden diş teknisyenine istenen ceza belli oldu
Ünlü spiker Emre Tilev maç anlatırken yaşadığı kabusu açıkladı. '80. dakikada başladı' diyerek anlattı Spor
Ünlü spiker Emre Tilev maç anlatırken yaşadığı kabusu açıkladı. '80. dakikada başladı' diyerek anlattı
CHP'li dört ismin milletvekilliği düştü Gündem
CHP'li dört ismin milletvekilliği düştü