Seçim bitti TRT Özgür Özel’in grup konuşmasını 7 dakikacık yayınladı

Bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasını seçim öncesinde çokça eleştirilen TRT de yayınladı.

Özel’in konuşmasının 6 dakika 50 saniyesini yayınlayan TRT Haber, söz konusu yayını sosyal medya hesabından da paylaştı.

ERDOĞAN VE AKP’YE 2 BİN, ÖZEL’E 43 DAKİKA AYRILMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 27 Şubat’taki grup toplantısında 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’li yöneticilerinin TRT’de 2 bin 592 dakika, kendisine ise sadece 43 dakika yer verildiğini belirterek TRT’ye tepki göstermişti.

Özel, “Er geç, yarın öbür gün ölür de gidersek dirime gelmeyen ölüme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım, TRT’yi cenazeme istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CHP heyeti gündem olan yayın sürelerinin ardından TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile görüşme gerçekleştirmiş, Sobacı kendisini “nereden saptandığı belli olmayan süreler” ve “editöryal bağımsızlık” sözleriyle savunmuştu.