Seçim çalışmaları içi 10 milyar TL’lik promosyon

10 MİLYAR TL’LİK DESTEK

PROMOTÜRK Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, “Türkiye’deki siyasi seçimler promosyon sektörü için çok önemli. 2024 yerel seçimler için promosyon ürünlerinin harcaması 2023’teki genel seçimlere oranla iki kat daha fazla” bilgisini verdi. Yücetürk, şöyle devam etti: “Seçimlerin bu yıl Türkiye promosyon sektörüne minimum 10 milyar TL’lik katkı sağlamasını bekliyoruz. Bunun en büyük sebebi de 81 il 860 ilçede birçok partinin aday çıkarmış olması. Ayrıca seçim yapılacak bölge daha geniş. Adayların tanıtımlarını rahat yapabilmeleri için harcayacakları minimum tutar 10 ila 15 milyar TL arasında.” İfadelerini kullandı.

Seçim promosyonlarında bayrak ve şapka önde

Yücetürk, bayrak ve şapkanın ön plana çıktığını söyledi. Bunun yanında, kalem ve çakmak da çok kullanılan promosyon ürünler arasında yer alıyor.

Seçim araçları kiralanıyor

Seçim trendinin en vazgeçilmezlerinden biri seçim araçları. Cadde cadde dolaşan araçlarda ses sistemi, araç giydirme ve şoför ile birlikte aylık fiyatları ise şu şekilde; en uygun minibüs aylık 120-150 bin TL arasında değişirken, midibüs seçenekleri 180 bin TL ila 240 bin TL arasında, otobüsler ise ortalama 300 bin TL’yi bulduğu aktarıldı.