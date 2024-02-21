26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak. Biri seçilirse o partinin meclis grubu düşecek

Siyasi partiler, geçici aday listelerini il ve ilçe seçim başkanlıklarına teslim etti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, partiler 26 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi.

AKP, 264 milletvekilinden 4’ünü 31 Mart’ta belediye başkan adayı olarak belirledi. İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, seçim bölgelerinden belediye başkan adayı olarak belirlendi. İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’in Konak ilçesinde belediye başkanlığına aday oldu.

Mecliste grubu olan partiler arasında, MHP milletvekilleri arasından aday çıkarmayan tek parti oldu. En çok milletvekilini aday listesine ekleyen parti ise 7 isimle İYİ Parti oldu.

İYİ Parti’de, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş Adana Büyükşehir, İzmir Milletvekili Ümit Özlale İzmir Büyükşehir, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu Bursa Büyükşehir, İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Balıkesir Büyükşehir, Muğla Milletvekili Metin Ergun Muğla Büyükşehir, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

İYİ Parti’nin ardından, milletvekilleri arasından en çok belediye başkanı adayı belirleyen partiler, 5’er milletvekili ile CHP ve Saadet Partisi oldu.

CHP’de, Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına aday oldu. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Büyükşehir, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

BİR VEKİLİN SEÇİLMESİ HALİNDE SAADET PARTİSİNİN MECLİS GRUBU DÜŞECEK

Saadet ve Gelecek partileri, TBMM’de bir araya gelerek Saadet Partisi çatısı altında oluşturduğu ortak grupta yer alan 20 milletvekilinden 5’i, seçimlerde aday olarak belirlendi. İstanbul Milletvekili Birol Aydın Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün Gelecek Partisi Denizli Büyükşehir, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan Saadet Partisi Hatay Büyükşehir, Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Eğer Saadet Partisi grubundan belediye başkan adayı gösterilen milletvekillerinden biri seçilirse, partinin Meclis grubu düşecek.

DEM, DEVA ve TİP 1, HÜDA PAR

2 aday ile yarışacak. DEM Parti’nin 31 Mart seçimlerinde aday listesinde yer verdiği tek isim, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu. Beştaş, partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

Mecliste 15 milletvekili ile temsil edilen DEVA Partisi’nde, Ankara Milletvekili İdris Şahin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde belediye başkanlığına aday oldu. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı Batman’dan, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise Diyarbakır’dan aday olarak belirlendi.

Geçici aday listelerine göre, 31 Mart seçimlerinde 19 milletvekili büyükşehir, 5 milletvekili il, 2 milletvekili ilçe belediye başkanlığına aday olacak. İtiraz ve inceleme süreçlerinin ardından, geçici aday listeleri 23 Şubat’ta, kesin aday listeleri ise 3 Mart’ta ilan edilecek.