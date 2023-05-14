Seçim gününde CHP Bursa il binası önünde bir garip 'arıza' kazısı

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri ‘arıza’ gerekçesiyle seçim günü CHP Bursa il binası önünde kazı yapmak istedi. CHP Bursa İl Başkanı Özkan, "Tam seçim günü kazı çalışması yapılması kabul edilemez" dedi.

Seçim gününde CHP Bursa il binası önünde bir garip 'arıza' kazısı

Bursa'da seçim gün bir garip kazı çalışması. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı bulunduğu Kayalı sokakta Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin ekipleri seçim günün arıza gerekçesiyle kazı yapmak istedi.

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Artı Gerçek'in haberine göre, CHP İl Başkanı Turgut Özkan, duruma tepki gösterdi. Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “UEDAŞ ekipleri yaklaşık bir saat önce il binamızın önüne gelerek bir arıza olduğunu belirterek, kazı yapmaları gerektiğini söylediler” dedi. Özkan, şöyle devam etti: “Biz de tabii seçim koordinasyon merkezimizin il binamız olduğunu ve burada birçok göreve hazır elektronik aparatlar olduğunu ve il binamızın seçim koordinasyon merkezi olması nedeniyle seçimi buradan takip edeceğimizi, en ufak elektrik kesintisine tahammülümüz olmadığını söyledik.

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