Seçim öncesi DHMİ Yönetim Kurulu'na atama

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu'na yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında duyurulan ve ,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda şu ifadeler yer aldı:



"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 233 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih Çakmak ve Enes Çakmak atanmıştır."



Fatih Çakmak, Temmuz 2021'de Beyoğlu Belediyesi'nde Fen İşleri, Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Sağlık İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri'nden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinden DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilmişti.



Enes Çakmak da Mart 2021'de DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan'ın yerine göreve getirilmişti.