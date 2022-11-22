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  • Seçim yaklaşınca Meral Akşener hakkındaki 'FETÖ' soruşturmasına gizli tanık eklendi. Her şey önünü kesmek için

Seçim yaklaşınca Meral Akşener hakkındaki 'FETÖ' soruşturmasına gizli tanık eklendi. Her şey önünü kesmek için

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan 'FETÖ' soruşturması bir türlü tamamlanmadı. Seçimlere adım adım yaklaşılırken, dosyaya gizli tanık ifadelerinin sokulduğu öğrenildi. Akşener'in avukatı dosyayla ilgili “Bize intikal eden bir gelişme henüz yok" dedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 10:51
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Seçim yaklaşınca Meral Akşener hakkındaki 'FETÖ' soruşturmasına gizli tanık eklendi

Seçim yaklaşınca Meral Akşener hakkındaki 'FETÖ' soruşturmasına gizli tanık eklendi. Her şey önünü kesmek için
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan ve Mayıs 2019’da gizlilik kararı verilen “FETÖ” soruşturmasına gizli tanık ifadelerinin sokulduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2016 yılında FETÖ soruşturması başlatıldı. Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise “Soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi. İYİ Parti grubu tarafından FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması talebiyle Meclis’e verilen araştırma önergesi ise AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İYİ Parti lideri hakkında soruşturma açılmasının üzerinden 6 yıl geçmesine karşın Akşener henüz ifade için henüz çağırılmazken, dosyaya bazı tanık ve gizli tanık beyanlarının girdiği öğrenildi. İYİ Parti Genel Sekreteri olan aynı zamanda da Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz yaptığı değerlendirmede yaşanan bu sürecin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Poyraz, “Bize intikal eden bir gelişme henüz yok. Yaşanan bu süreç Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı. Her şeye aykırı. Ne istiyorlarsa yapsınlar” ifadelerini kullandı.

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Abbas
22.11.2022 11:47
Meral hocam korkmadan politika yapabilsen ikinci büyük parti olursunuz, çünkü akp ve MHP seçmeni size daha kolay gelir CHP den, ha 1980 öncesinde kalanlar çelme takıyor derseniz, engelleyin  
 
Levent sevik
22.11.2022 11:36
Bu dosyaları hazırlayanlar da bir düşünsünler,,, acaba bir gün adalet onlara da gerekecek mi?  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
22.11.2022 11:34
Her şerde bir hayır vardır. Eğer Sn. Akşener yargılanacaksa "KEŞKE SÖYLEMESEYDİK" diyenler için "YOL OLACAKTIR" tır. Keşke ciler uykuyu kaçıracaklar.Masayı terk et ile bu dava bir arada ÇÖKÜŞ işareti  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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