Seçim yaklaşınca Meral Akşener hakkındaki 'FETÖ' soruşturmasına gizli tanık eklendi. Her şey önünü kesmek için

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan ve Mayıs 2019’da gizlilik kararı verilen “FETÖ” soruşturmasına gizli tanık ifadelerinin sokulduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2016 yılında FETÖ soruşturması başlatıldı. Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise “Soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi. İYİ Parti grubu tarafından FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması talebiyle Meclis’e verilen araştırma önergesi ise AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İYİ Parti lideri hakkında soruşturma açılmasının üzerinden 6 yıl geçmesine karşın Akşener henüz ifade için henüz çağırılmazken, dosyaya bazı tanık ve gizli tanık beyanlarının girdiği öğrenildi. İYİ Parti Genel Sekreteri olan aynı zamanda da Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz yaptığı değerlendirmede yaşanan bu sürecin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Poyraz, “Bize intikal eden bir gelişme henüz yok. Yaşanan bu süreç Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı. Her şeye aykırı. Ne istiyorlarsa yapsınlar” ifadelerini kullandı.